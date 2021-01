Reino Unido autoriza 3a vacina anticovid, a da Moderna

O órgão regulador britânico aprovou a vacina da Moderna contra o novo coronavírus, a terceira de seu arsenal na luta contra a pandemia e que deve estar disponível a partir da primavera (outono no Brasil) - anunciou o Ministério da Saúde nesta sexta (8).



País europeu mais duramente afetado pela pandemia da covid-19 com mais de 78.000 mortos, o Reino Unido encomendou 17 milhões de doses ao laboratório americano, acrescenta a nota divulgada pela pasta.



A vacina da Moderna foi aprovada na quarta-feira para uso na União Europeia (UE), da qual o país já está totalmente fora após concluir o Brexit em 31 de dezembro.



O Reino Unido foi o primeiro país ocidental a licenciar as vacinas contra a covid-19 desenvolvidas pela e Desta última, orgulhosamente defendida como a "vacina nacional", solicitou 100 milhões de doses.



Depois de iniciar sua campanha de vacinação em 8 de dezembro, o país já inoculou quase 1,5 milhão de pessoas.



E o executivo da Boris Johnson estabeleceu a meta de vacinar todas as pessoas com mais de 70 anos, além dos trabalhadores da saúde, até meados de fevereiro, um total de cerca de 14 milhões de pessoas, de uma população total de 66 milhões.