Modelo britânica Stella Tennant cometeu suicídio, segundo família

A modelo britânica Stella Tennant, estrela das passarelas desde os anos 1990 que faleceu em dezembro aos 50 anos, cometeu suicídio, informou sua família.



"Stella estava mal há algum tempo. Então, para nossa mais profunda tristeza e desespero, ela não se sentiu capaz de continuar, apesar do amor de seus parentes mais próximos", disse a família em um comunicado divulgado na noite de quinta-feira.



"Era uma alma linda, amada por sua família próxima e bons amigos, uma mulher sensível e talentosa cuja criatividade, inteligência e humor tocaram tantas pessoas", acrescentou.



Tennant faleceu em 22 de dezembro, cinco dias após seu 50º aniversário. A polícia alegou na época que sua morte não era considerada suspeita.



Nascida em uma família aristocrática e descoberta no início dos anos 1990, Stella Tennant foi uma modelo regular em desfiles de Gianni Versace, John Galliano e Alexander McQueen e campanhas publicitárias da Chanel.



Foi capa de grandes revistas de moda como a Vogue.



Ela se casou com o fotógrafo francês David Lasnet em 1999.



