Inglaterra e Escócia exigem teste negativo de covid-19 para ingresso

Todos os viajantes que chegarem à Inglaterra e à Escócia, incluindo residentes, terão de apresentar, a partir da próxima semana, um teste negativo de coronavírus feito nas 72 horas prévias - anunciou o governo britânico nesta sexta-feira (8).



Além de um teste negativo, as pessoas procedentes de países de "alto risco", aos quais o Reino Unido aplica há tempos uma quarentena obrigatória, terão de ficar isolados por dez dias, afirmou o Executivo.



Com isso, busca-se proteger o país "contra novas cepas do coronavírus, como as observadas na Dinamarca e na África do Sul", explicou o governo.



A medida se aplica tanto à Inglaterra quanto à Escócia, disse o governo dessa nação semiautônoma.



Somados à quarentena, "os testes realizados antes da saída trarão uma linha de defesa suplementar. Eles nos ajudarão a controlar o vírus enquanto implantamos a vacina, de forma constante, nas próximas semanas", alegou o ministro dos Transportes, Grant Shapps, citado no comunicado.



Depois, Shapps destacou, em entrevista ao canal Sky News, que existe "preocupação" com a eficácia das vacinas na variante do vírus descoberta na África do Sul, e o Reino Unido "não pode correr riscos".



País europeu mais atingido pela pandemia, com mais de 78.500 mortes, o Reino Unido descobriu em dezembro sua própria variante do vírus, entre 50% e 70% mais contagiosa que as anteriores segundo seus cientistas.



A partir da próxima semana, quem chegar ao país de trem, ferry, ou avião, deverá apresentar teste negativo antes do embarque e poderá ser verificado na chegada. Quem violar a norma pode ser imediatamente penalizado com uma multa de 500 libras (678 dólares).



Exceções estão previstas, como no caso dos caminhoneiros e de crianças menores de 11 anos, entre outros casos.



