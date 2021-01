O mercado automobilístico alemão atingiu em 2020 seu nível mais baixo desde a reunificação do país em 1990, e a produção do setor, pilar de sua economia, despencou 25% pelo impacto da pandemia de coronavírus - apontam números oficiais publicados nesta sexta-feira (8).



No total, no ano passado, foram emplacados 2,92 milhões de veículos na maior economia da Europa, e fabricadas, 3,5 milhões de unidades nas plantas do país. Segundo a federação de fabricantes VDA, trata-se do nível mais baixo dos últimos 45 anos.