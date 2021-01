Cidade australiana impõe confinamento contra variante britânica do coronavírus

A cidade australiana de Brisbane decretou um confinamento imediato durante três dias, depois que um funcionário de um hotel que hospedava pessoas em quarentena contraiu a variante altamente infecciosa da covid-19 descoberta no Reino Unido.



A partir da noite de hoje, mais de dois milhões de habitantes da Grande Brisbane devem ficar em casa, conforme as autoridades.



"Se quisermos deter a propagação desta cepa infecciosa, esta cepa britânica, devemos agir imediatamente", declarou a primeira-ministra do estado australiano de Queensland, Annastacia Palaszczuk.



A Austrália registrou cerca de 28.500 casos de covid-19 e 909 mortes, para uma população de cerca de 25 milhões de habitantes.



A variante descoberta no Reino Unido parece mais contagiosa do que as cepas de covid-19 já detectadas na Austrália.



Acredita-se que o vírus tenha sido transmitido a um funcionário da limpeza por um viajante que voltava para o país e foi posto em quarentena em um hotel na terceira maior cidade da Austrália.



Esse confinamento representa um retorno às restrições de março: os moradores devem ficar em casa e colocar uma máscara quando saírem, em caso de necessidade.



Até esta sexta, o estado de Queensland não havia registrado nenhum novo caso de transmissão entre a comunidade. Mesmo assim, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, aplaudiu a medida, por considerar essencial agir rapidamente para deter a propagação da variante do vírus no país.



"Isso vai poupar muito tempo", tuitou.



Na quinta-feira, Morrison anunciou sua intenção de antecipar as campanhas de vacinação para fevereiro.