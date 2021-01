EUA pagará 'preço alto' se diplomata dos EUA for a Taiwan, diz China

A China ameaçou, nesta quinta-feira (8), que os Estados Unidos pagarão um "preço alto", se sua embaixadora na ONU, Kelly Craft, fizer sua viagem planejada a Taiwan, conforme anunciado pelo Departamento de Estado americano.



"Os Estados Unidos pagarão um preço alto por sua ação errada", disse a missão de Pequim nas Nações Unidas em um comunicado, convocando Washington a parar com sua "provocação sem sentido".



A China "se opõe firmemente" à visita e pede aos Estados Unidos que cancelem seus planos, acrescenta a nota, reiterando a política de Pequim de uma única China, a qual considera Taiwan como uma província do país.



A missão dos EUA na ONU disse na quinta-feira que Kelly estará em Taipei de 13 a 15 de janeiro para se reunir com autoridades taiwanesas e com outras personalidades.



"Durante sua viagem, a embaixadora reforçará o forte e contínuo apoio do governo americano ao espaço internacional de Taiwan", afirmou a delegação em um comunicado.



O porta-voz da Presidência de Taiwan, Xavier Chang, saudou a visita, afirmando que "simboliza a firme amizade entre Taiwan e os Estados Unidos".



A agência oficial de notícias chinesa Xinhua também criticou a viagem de Craft, observando que a presença de um embaixador dos EUA em Taiwan violaria a soberania da China.



Funcionários do governo do presidente Donald Trump visitaram Taiwan no ano passado, apesar da oposição chinesa e em meio às tensões entre Washington e Pequim sobre comércio, segurança e direitos humanos.