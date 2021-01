Ataque em enterro deixa nove mortos no centro do México

Pelo menos nove pessoas morreram, e uma ficou ferida, em um ataque armado durante um funeral na cidade de Celaya, no estado de Guanajuato, no centro do México - informaram autoridades locais na quinta-feira (7).



Os violentos acontecimentos ocorreram em torno das 21h locais (00h em Brasília) em uma casa, onde acontecia um velório, relatou a Secretaria de Segurança Pública de Celaya em um comunicado.



Ao chegarem ao local, policiais "registraram a morte de nove pessoas e mais outra ferida, aparentemente por civis armados", afirma a nota.



Segundo as autoridades, mortos e feridos são todos homens.



O ataque motivou a mobilização de agentes de segurança locais, estaduais e federais, mas nenhuma prisão foi feita até o momento.



Este é o segundo massacre de 2021 em Guanajuato. Em 4 de janeiro, foram assassinadas cinco pessoas que se encontravam em um apartamento na cidade de León.



Guanajuato, onde funciona uma importante rede de dutos e sede de uma refinaria, tornou-se um dos estados mais violentos do México pela disputa entre os cartéis Santa Rosa e Jalisco Nueva Generación para controlar o transporte de combustível roubado.



Desde que o governo federal lançou uma polêmica operação militar antidrogas em dezembro de 2006, mais de 300.000 mortes violentas foram registradas no México, segundo dados oficiais que atribuem a maioria desses crimes a eventos relacionados ao crime organizado.