Os Estados Unidos registraram quase 4.000 mortes diárias de covid-19 nesta quinta-feira, um recorde, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.



As 3.998 mortes foram registradas no período de 24 horas encerrado às 20h30 do horário local (22h30 de Brasília), no qual o país norte-americano também registrou 265.246 novos casos, segundo a universidade.