O chefe da polícia do Capitólio renunciou nesta quinta-feira (7) em Washington um dia depois de partidários incitados pelo presidente Donald Trump invadiram a sede do Congresso americano, disse uma fonte próxima dessa agência federal à AFP.



Steven Sund "renuncia a partir de 16 de janeiro de 2021", disse a fonte, que falou sob a condição do anonimato, horas depois de a presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, pedir sua deposição, em meio a uma onda de críticas pelas falhas de segurança no entorno da sede do Legislativo americano.