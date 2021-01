O presidente em fim de mandato dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu "reconciliação" nesta quinta-feira, após cenas chocantes de violência de seus apoiadores no Congresso, prometendo uma transição "suave" de poder com o presidente eleito Joe Biden.



Em um vídeo em sua conta desbloqueada no Twitter, Trump também afirmou estar "chocado com a violência" do dia anterior no Capitólio americano que resultou na morte de uma mulher.