Trump condena violência dos protestos 'com a maior firmeza possível', diz porta-voz

A porta-voz da Casa Branca disse nesta quinta-feira (7) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu governo condenam a violência ocorrida no Capitólio "com a maior firmeza possível".



"Deixe-me ser clara: a violência que vimos ontem no Capitólio de nosso país foi terrível, repreensível e contrária aos valores americanos", afirmou a jornalistas a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany.



"A condenamos - o presidente e este governo - com a maior firmeza possível", frisou.



Os pedidos de impeachment de Trump se multiplicaram um dia depois que os apoiadores do presidente invadiram a sede do Congresso em Washington, em uma violenta e malsucedida tentativa de impedir a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden, cuja posse está marcada para 20 de janeiro.



"Nós que trabalhamos neste prédio estamos trabalhando para garantir uma transição ordenada de poder", disse ela.