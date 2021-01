Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 fecham com novos recordes

A bolsa de Nova York seguiu a tendência de alta nesta quinta-feira (7) e seus três principais índices fecharam com novos recordes.



Segundo resultados definitivos do fechamento, o Dow Jones, o índice principal, subiu 0,69% a 31.041,13 pontos, atingido o segundo recorde do ano. O tecnológico Nasdaq, por sua vez, subiu 2,56%, a 13.067,48 pontos. E o índice ampliado S&P; 500 subiu 1,48%, a 3.803,79 pontos.



"As ações foram negociadas a novos máximos históricos, com os investidores concentrados nas perspectivas de um novo pacote de reativação econômica" após a certificação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden pelo Congresso, destacaram os analistas da Wells Fargo.



Além disso, os democratas asseguraram o controle do Congresso, ao eleger dois senadores na Geórgia, o que facilitaria a adoção de novas medidas de reativação e gastos em infraestrutura.



Depois da invasão de apoiadores do presidente Donald Trump ao Congresso na quarta-feira, o apelo a uma "transição ordenada" por parte do presidente tranquilizou os mercados, disseram os analistas da Wells Fargo.



Novamente, a ação estrela foi a do fabricante de veículos elétricos Tesla, que fechou em alta de mais de 7%, acima dos 800 dólares. Seu fundador, Elon Musk, se tornou o homem mais rico do mundo.



"Que estranho", manifestou-se o bilionário pelo Twitter. "Voltemos ao trabalho", destacou.



No resto do mundo, as bolsas ignoraram nesta quinta a violência dos manifestantes pró-Trump no Capitólio americano, e fecharam em alta.



Todas as praças registraram altas, embora modestas, na Europa. Frankfurt subiu 0,55%; Paris, 0,70%; Londres, 0,22%, e Milão, 0,05%. Madrid subiu 0,43%.



Anteriormente, Tóquio havia fechado em alta de 1,6% e Hong Kong, de 0,52%.