Preocupação na França com aumento da gripe aviária

As autoridades de saúde francesas vão estender em breve o abate preventivo de patos no sudoeste do país para tentar conter um "aumento galopante" de surtos de gripe aviária, informou nesta quinta-feira (7) o comitê interprofissional de foie gras Cifog.



"Há um vírus mais forte do que nós. Novas fontes estão surgindo", lamentou a diretora do Cifog, Marie-Pierre Pé.



Já foram identificados 124 surtos de gripe aviária, informou o Ministério da Agricultura na quinta-feira, acrescentando que cerca de 350 mil patos foram abatidos desde 24 de dezembro.



Na terça-feira, a mesma instituição indicou que mais de 200.000 patos foram abatidos em fazendas em todo o país e que mais 400.000 deveriam ser abatidos.



Os surtos foram identificados principalmente na região de Landes, no sudoeste, onde existe um grande número de fazendas de ganso e pato utilizadas para a produção de 'foie gras'.



"Estamos enfrentando um episódio excepcional com um vírus altamente contagioso", que "afeta fazendas a céu aberto, mas não só", disse Loïc Evain, chefe dos serviços veterinários do ministério, à AFP no início desta semana.



Em nota divulgada no início desta semana, a Confederação Geral de Avicultura (CFA), filiada ao poderoso sindicato agrícola FNSEA, considerou "urgente que o Estado reforce seus meios de ação no terreno, em colaboração com a indústria, para atuar da melhor maneira e o mais rápido possível" para conter o vírus H5N8.



Por sua vez, os sindicatos agrícolas Confédération paysanne e Modef denunciaram o abate preventivo de animais saudáveis, considerando-o "ineficaz do ponto de vista sanitário como moralmente inaceitável".