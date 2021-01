A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu nesta quinta-feira (7) a destituição imediata do presidente Donald Trump, descrevendo-o como "uma pessoa muito perigosa que não deveria continuar no cargo".



"Esta é uma urgência da maior importância", disse a democrata de maior alto nível no Congresso, ao exortar o vice-presidente Mike Pence e o gabinete de Trump a invocar a 25ª Emenda da Constituição, um dia depois de os apoiadores do presidente invadirem o Capitólio incitados por ele.