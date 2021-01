França mantém restaurantes e bares fechados pelo menos até fevereiro

Os restaurantes e bares na França permanecerão fechados pelo menos até meados de fevereiro para evitar um aumento nas infecções por covid-19, anunciou o primeiro-ministro Jean Castex nesta quinta-feira (7).



"Museus, cinemas, teatros, instalações esportivas e de lazer não verão nenhum relaxamento nas próximas semanas", disse Castex em uma coletiva de imprensa com o ministro da Saúde, Olivier Véran.



Os bares e restaurantes ficarão fechados pelo menos até meados de fevereiro, enquanto os espaços culturais poderão voltar a receber público no início do próximo mês, mas de forma progressiva e respeitando um rígido protocolo sanitário.



"Embora o vírus circule um pouco menos na França em relação à maioria dos países vizinhos, o nível de infecções continua alto e a tendência vem aumentando desde meados de dezembro", justificou Castex.



"Não devemos baixar a guarda", acrescentou.



A França, onde mais de 66.000 pessoas morreram de covid desde março passado, registra uma média de 15.000 casos diários do novo coronavírus. A título de comparação, o Reino Unido registrou mais de 50.000 casos por dia, em média, durante mais de uma semana.



No entanto, a situação continua "preocupante". O governo francês olha com particular preocupação para a propagação na França da variante britânica do vírus, "entre 40% e 70% mais contagiosa", segundo Véran, e da qual duas fontes de "risco" foram detectadas em território francês, um na região de Paris e outro na Bretanha (oeste).



No total, 19 casos de contaminação com essa variante são contabilizados na França e três com uma variante localizada na África do Sul.



Para combater a propagação da variante britânica, que obrigou a Inglaterra a impor um novo confinamento, as fronteiras da França com o Reino Unido permanecerão fechadas "até novo aviso", disse Castex.