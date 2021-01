Restam a Trump duas semanas no governo, mas qual será seu futuro?

Abandonado por seus antes aliados na Casa Branca, um Donald Trump profundamente isolado tem duas semanas para contemplar o fim de sua Presidência. E, talvez, de seus sonhos de voltar em 2024.



Trump pôs à prova reiteradas vezes os limites do que um presidente americano pode fazer sem enfrentar consequências. Ele rompeu todas as normas, sobreviveu ao julgamento político e conseguiu esquivar-se da explosiva investigação do conselheiro especial Robert Mueller sobre seus contatos com a Rússia.



Mas o fiasco da quarta-feira, que ocorreu depois de incentivar a multidão de seus apoiadores a invadir o Congresso a evitar a certificação da vitória do democrata Joe Biden, foi demais até mesmo para os republicanos mais fiéis ao presidente populista.



Durante anos, líderes do partido, como os senadores Mitch McConnell e Lindsey Graham, fizeram malabarismos para não confrontar Trump.



Mas isso acabou.



"Chega", disse Graham no Congresso depois que os legisladores retomaram a sessão, que se estendeu até a madrugada desta quinta-feira, para concluir a certificação de Biden.



Em volta deles, jaziam os escombros do dia mais obscuro da Presidência de Trump: vidraças quebradas, escritórios vandalizados e buracos de bala, uma das quais matou uma mulher.



"Acabou", reforçou Graham.



- Isolado -



Desde seu cada vez mais solitário espaço na Casa Branca, resta a Trump observar Washington voltar-se contra ele e se perguntar se seu poder político, que chegou a ser quase mítico, ainda pode ser salvo.



Enquanto os republicanos agora se atrevem a desprezá-lo mais publicamente, os democratas vão além e estão pedindo aos funcionários do governo para invocar a Emenda 25 da Constituição, que permite declarar um presidente incompetente para realizar seu trabalho.



"Este presidente não deveria permanecer no gabinete do governo nem mais um dia", disse nesta quinta-feira o senador Chuck Schumer, que se tornará líder do Senado quando a maioria democrata assumir o poder.



Quando pediu ao vice-presidente Mike Pence para invocar a Emenda 25 para destituir Trump imediatamente, Schumer assegurou que a alternativa a esta opção é que "o Congresso se reúna para iniciar um processo de julgamento político contra o presidente".



Trump, acostumado a ser adulado por seu pessoal, agora encontrará cada vez menos funcionários dispostos a ficar ao seu lado.



Sua secretária de Transporte, Elaine Chao, anunciou nesta quinta-feira que vai deixar o cargo. "Isto me perturbou de tal forma que não posso ignorá-lo", disse Chao, esposa do líder republicano no Senado, Mitch McConnel.



Horas antes, o ex-chefe de gabinete, Mick Mulvaney, renunciou e apresentou indícios de que a série de renúncias na Casa Branca poderia ser maior.



"Não posso continuar aqui depois do que houve ontem. Não se pode ver o que aconteceu e pensar: quero fazer parte disso de alguma maneira", disse Mulvaney, que atuava como enviado especial na Irlanda do Norte, à emissora CNBC.



"Quem opta por continuar, e eu falei com muitos deles, o fazem porque estão preocupados de que ponham em seu lugar alguém pior", disse.



Na quarta-feira, o assessor adjunto de segurança nacional, Matt Pottinger, e a porta-voz da primeira-dama, Melania Trump, Stephanie Grisham, já haviam renunciado.



O próprio Trump permaneceu em silêncio na manhã desta quinta-feira, amordaçado pela inédita decisão do Twitter e do Facebook - duas plataformas que foram fundamentais para cimentar sua popularidade - de bloqueá-lo.



- E agora? -



Até 20 de janeiro, Trump manterá o controle da Casa Branca, dos códigos dos mísseis nucleares ao botão vermelho do Salão Oval, que convoca um mordomo para levar-lhe a Coca-Cola Diet que ele tanto ama.



Isto eleva o potencial para mais distúrbios nas próximas duas semanas, enquanto Trump reflete sobre como assegurar seu futuro de longo prazo.



Como deixou bem claro desde que perdeu a eleição em novembro, Trump realmente não consegue acreditar que não permanecerá na Casa Branca.



E se não puder ficar, voltará com toda a força em 2024, afirmou.



A mera perspectiva de um Trump 2.0 deixou em segundo plano outros presidenciáveis republicanos. Trump, que dominava o partido, seria o favorito.



Mas sua marca - autopromovida - de político natural "genial" sofreu alguns reveses nos últimos dias.



Além do caos da quarta-feira, está o fato vergonhoso de que a campanha de Trump foi incapaz de evitar que os dois candidatos republicanos ao Senado perdessem na Geórgia, o que deu aos democratas o controle do Congresso.



Mas para sua mentalidade de tudo ou nada, isto realmente não importa.



"Este já não é seu Partido Republicano. Este é o Partido Republicano de Donald Trump", disse seu filho, Don Trump Jr, à furiosa multidão da quarta-feira.



Como sempre, é sua base - apaixonada, organizada, enraivecida e propensa a acreditar em teorias da conspiração - que o presidente crê ser chave para manter seu barco na superfície.



Nisso pode não estar enganado.



De acordo com uma pesquisa divulgada esta semana pela Axios-SurveyMonkey, 62% dos republicanos ainda não aceitam que Joe Biden venceu as eleições de novembro.



"Deixem que os fracos vão embora", disse Trump na quarta-feira, ao se dirigir à multidão. "Este é um momento para os fortes".