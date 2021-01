Desemprego cai na Costa Rica, mas permanece em níveis históricos pela pandemia

O desemprego na Costa Rica alcançou 21,3% no trimestre móvel de setembro a novembro, um nível historicamente alto como consequência da pandemia, apesar de levemente menor que o do trimestre imediatamente anterior, informou o governo.



O índice manteve a leve tendência de queda dos últimos meses, depois de alcançar 21,9% no trimestre móvel de agosto a outubro passados, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censo (INEC).



Ao mesmo tempo, apresentou um aumento de 8,8 pontos percentuais desde o trimestre de setembro a novembro de 2019, indicou o INEC.



O organismo afirmou que o desemprego afetou especialmente as mulheres, com 28,1%, contra 16,8% para os homens.



O desemprego na Costa Rica chegou a 12% em março de 2020, um dos níveis mais altos já registrados pelo país até o momento, mas disparou com a pandemia de covid-19 até alcançar 24% no trimestre de maio a julho.



Desde então, tem caído gradualmente, mas sem chegar aos níveis anteriores à pandemia, que começou a atingir a Costa Rica em março do ano passado.