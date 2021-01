Deputados democratas circulam resolução pelo impeachment de Trump

Três deputados do Partido Democrata dos Estados Unidos circulam uma resolução entre os colegas, a fim de tentar aprovar o impeachment do presidente Donald Trump. A informação foi divulgada por um deles, David Cicilline, que informa estar aliado na iniciativa a Ted Lieu e Jamie Raskin.



Cicilline afirma, em mensagem no Twitter, que o presidente americano deve deixar o posto, após o ataque de seus partidários na quarta-feira ao Capitólio.



No documento, publicado pelo legislador na rede, é mencionado o fato de que Trump falou na quarta a manifestantes que teria ganho a eleição, contrariando a apuração oficial, tendo "encorajado" a ação contra o Capitólio, por isso ele seria uma "ameaça à segurança nacional" e deve deixar o posto.