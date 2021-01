Portugal endurece restrições após recorde de casos de covid-19

Portugal ampliará o toque de recolher e as atuais restrições de circulação em vigor em várias regiões para praticamente todo o restante do país neste fim de semana, anunciou o primeiro-ministro Antonio Costa nesta quinta-feira (7).



Um novo toque de recolher entrará em vigor a partir das 13h00 de sábado e domingo na grande maioria dos municípios do país, e os habitantes não poderão abandonar seu município de residência sem motivo válido.



"Os números nos obrigam a ser muito prudentes no fim de semana", destacou Costa.



"Provavelmente deveremos adotar medidas mais severas a partir da semana que vem", alertou o chefe do governo socialista.



O país registrou quarta-feira um recorde de casos em 24 horas, com 10.027 novos casos confirmados.



Portugal declarou o estado de emergência sanitária em 9 de novembro. Suavizou as medidas durante as festas de Natal, mas voltou a endurecê-las na véspera de Ano Novo.



O número de casos diários praticamente dobrou nas últimas duas semanas.



Nesta quinta-feira, o número de contágios chegou a 9.927 casos e os mortos foram 95. Desde o surgimento da pandemia, Portugal se aproxima dos 7.500 mortos por coronavírus.