Facebook bloqueia conta de Trump por tempo indeterminado

O Facebook bloqueou a conta do presidente dos Estados Unidos Donald Trump "indefinidamente" devido ao uso da rede pelo republicano nos episódios de violência na capital dos Estados Unidos, afirmou seu diretor-executivo Mark Zuckerberg nesta quinta-feira (7).



Zuckerberg explicou em sua página na rede social que o bloqueio, anunciado na quarta-feira com uma duração inicial de 24 horas, foi prolongado devido ao uso da plataforma por Trump "para incitar uma insurreição violenta contra um governo eleito democraticamente".



"Nós achamos que os riscos de permitir que o presidente continue usando nosso serviço neste período são simplesmente grandes demais", acrescentou.



"Portanto, prolongamos o bloqueio que fizemos em suas contas do Facebook e Instagram indefinidamente e durante pelo menos as próximas duas semanas, até que se complete a pacífica transição de poder".