O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (7) a oficialização do pedido de autorização para o uso emergencial da vacina chinesa CoronaVac contra a covid-19, a fim de iniciar a imunização no dia 25 de janeiro.



Este é o primeiro pedido de vacina contra a pandemia no Brasil, onde o coronavírus já matou quase 200 mil pessoas.



"É um momento histórico", disse o governador João Doria, especificando que o imunizante teve "eficácia de 78% a 100%" nos ensaios clínicos realizados no país.