As inscrições para seguro-desemprego caíram ligeiramente nos Estados Unidos na última semana de 2020, mas permanecem em um nível muito alto, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho.



De 27 de dezembro a 2 de janeiro, 787.000 pessoas solicitaram esses subsídios, 3.000 a menos que na semana anterior.



O volume é muito superior ao esperado pelos analistas, que previam cerca de 752 mil novos registros.