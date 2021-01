Três combatentes pró-Irã morrem em ataques israelenses, diz ONG

Ao menos três combatentes vinculados a milícias pró-Irã morreram e outros onze ficaram feridos em ataques aéreos noturnos realizados por Israel em território sírio, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) nesta quinta-feira (7).



Até o momento, as nacionalidades desses combatentes são desconhecidas, segundo a ONG.



Os ataques israelenes, realizados pouco antes da meia-noite, tinham como alvo várias posições no sul da Síria e ao sul da capital Damasco, onde se encontram milícias iranianas e o movimento xiita libanês Hezbollah, segundo o OSDH.



A agência oficial de notícias síria Sana informou sobre "rajadas de mísseis procedentes do Golã sírio contra determinados alvos na região meridional".



"Nossa defesa antiaérea respondeu, apontando para a maioria dos mísseis", acrescentou, citando uma fonte militar.



Israel atacou 50 alvos na Síria em 2020, segundo um relatório anual publicado no final de dezembro pelo exército israelense, que raramente comenta as informações sobre suas operações nesse país.



Por outro lado, Israel não comentou ou reivindicou os ataques de quarta-feira à noite.



Esses ataques representam uma "política clara" de Israel, declarou em novembro o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.



Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel promoveu centenas de ataques contra as tropas do governo, as forças aliadas iranianas e os combatentes do Hezbollah.



Israel rejeita a presença de forças iranianas nas portas de seu território, já que o Irã é um de seus piores inimigos.