Líder norte-coreano posa de uniforme militar e rifle em novo retrato

A imprensa oficial norte-coreana mostrou um retrato inédito do líder Kim Jong-un, de uniforme militar e com um rifle em seu escritório, coincidindo com um importante evento do partido no poder.



Kim sempre se veste com roupas civis nas aparições públicas. Esta é a primeira vez que ele aparece de uniforme, desde que herdou o poder após a morte do pai, em dezembro de 2011.



O enorme retrato mostra Kim com um brilhante uniforme branco com estrelas de marechal.



Com uma parede forrada de livros ao fundo, o líder aparece atrás de uma mesa, na qual há um par de binóculos e um rifle.



A imagem apareceu na cobertura da televisão estatal, na quarta-feira, sobre o congresso do Partido do Trabalho da Coreia, pendurada em um corredor da Casa da Cultura 25 de abril, que fica em Pyongyang.



A notícia coincide com o compromisso de Kim de reforçar a defesa da Coreia do Norte, poucas semanas antes da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos.



Kim supervisionou o rápido aumento da tecnologia nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.



Embora este seja o primeiro retrato formal de Kim de uniforme militar, imagens similares de antes de se tornar líder norte-coreano foram vistas outras vezes. Nelas, ele aparece mais jovem e mais magro, usando a insígnia de um general quatro estrelas.