Reações internacionais à violência no Congresso dos EUA

Os líderes mundiais classificaram de "vergonhosa", "impactante" e "preocupante" a invasão do Capitólio, em Washington, D.C., na quarta-feira (6), por parte dos seguidores do presidente Donald Trump, denunciando um "ataque contra a democracia".



Confira abaixo as principais reações:



- Reino Unido



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, denunciou "cenas vergonhosas" e pediu uma "transição pacífica" do poder para o democrata Joe Biden.



"Nada pode justificar essas tentativas violentas para fazer a transição fracassar", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab.



- Alemanha



A chanceler Angela Merkel disse estar "furiosa e triste" com a invasão ao Capitólio e afirmou que Trump tem parte de responsabilidade pelo que aconteceu.



"Lamento profundamente que o presidente Trump não tenha admitido sua derrota, desde novembro e de novo ontem", criticou.



"As dúvidas sobre o resultado das eleições se avivaram e criaram o clima que tornou possível os eventos de ontem à noite", completou, acrescentando que seu choque foi compartilhado por "milhões de pessoas que admiram a tradição democrática dos Estados Unidos".



- China



A China afirmou que espera uma "volta à ordem" nos Estados Unidos. Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Hua Chunying, as cenas de ontem eram "familiares", em alusão aos acontecimentos de Hong Kong.



Já "a reação de algumas pessoas nos Estados Unidos, incluindo alguns veículos da imprensa, é completamente diferente", apontou Hua.



O jornal Global Times lembrou que os manifestantes de Hong Kong foram descritos como "heróis" pela presidente da Câmara de Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi.



"A ver se dirá o mesmo sobre a situação no Capitólio", acrescenta o jornal.



- França



Em um vídeo, o presidente Emmanuel Macron declarou: "Não cederemos à violência de alguns poucos que querem colocar a democracia em xeque".



"Quando, em uma das democracias mais antigas do mundo, os partidários de um presidente em final de mandato questionam, pela força das armas, os resultados legítimos de uma eleição, é uma ideia universal: a de um homem, um voto, que se está jogando por terra", acrescentou.



- Itália



"A violência é incompatível com o exercício dos direitos e das liberdades democráticas. Confio na força e na solidez das instituições dos Estados Unidos", tuitou o chefe do governo italiano, Giuseppe Conte.



- União Europeia



"Acredito na força das instituições americanas e na democracia. Uma transição pacífica é fundamental", tuitou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, insistindo em que "Joe Biden ganhou as eleições".



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, denunciou um "assalto sem precedentes contra a democracia dos Estados Unidos" e pediu que se respeite o resultado da eleição presidencial.



- Israel



O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as cenas de violência são "um ato escandaloso" que deve ser "vigorosamente condenado", mas garantiu "não ter qualquer dúvida de que a democracia americana triunfará, sempre o fez".



- Irã



O presidente iraniano, Hassan Rohani, avaliou, por sua vez, que a democracia ocidental é "frágil e vulnerável", ao se referir ao caos provocado no Capitólio.



"Constamos que [nos países ocidentais], infelizmente, o terreno está fértil para o populismo, apesar dos progressos da indústria e da ciência", afirmou.



- Espanha



O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, tuitou que acompanha "com preocupação" as notícias que chegam do Capitólio.



"Confio na força da democracia dos EUA", frisou.



"A nova presidência de Joe Biden vai superar a etapa de atrito, unindo o povo americano", completou.



- Canadá



O premiê Justin Trudeau tuitou que as cenas no Capitólio foram um "ataque à democracia".



"Os canadenses estão profundamente preocupados e tristes com o ataque à democracia nos Estados Unidos, nosso aliado e vizinho mais próximo", lamentou.



- Otan



O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, denunciou "cenas impactantes" e pediu o respeito pelo resultado da eleição presidencial.



- OEA



O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenou "o atentado contra as instituições [...] nos Estados Unidos", pedindo que se "recupere a necessária racionalidade e que se encerre o processo eleitoral, conforme a Constituição".



- Argentina



"Manifestamos nosso repúdio aos graves atos de violência e o atropelo ao Congresso ocorridos hoje [ontem] em Washington DC. Acreditamos que haverá uma transição pacífica que respeite a vontade popular e expressamos nosso mais firme apoio ao Presidente eleito @JoeBiden", tuitou o presidente Alberto Fernández.



- Venezuela



Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela expressou "sua preocupação" ante o que classificou como "atos de violência" em Washington.



"Os Estados Unidos sofrem do mesmo que geraram em outros países com suas políticas de agressão", acrescentou.



A Venezuela "condena a polarização política e aspira a que o povo americano possa abrir um novo caminho para a estabilidade e a justiça social", ressalta a nota.



Já o líder opositor Juan Guaidó tuitou que o "ataque ao Capitólio é o ataque à democracia".



- Equador



"Rejeitamos os atos de violência cometidos hoje [quarta] em Washington. Deve-se respeitar o estado de direito tradicional dos EUA, a institucionalidade e as garantias ao devido processo", tuitou o presidente do Equador, Lenín Moreno.



- Austrália



"Condenamos estes atos de violência e esperamos, com interesse, uma transição pacífica do governo para a administração recém-eleita na grande tradição democrática americana", publicou o primeiro-ministro Scott Morrison no Twitter.



- Nova Zelândia -



A primeira-ministra Jacinda Ardern tuitou: "Democracia: o direito das pessoas de exercerem um voto, a que se ouça sua voz e depois a que essa decisão se mantenha pacificamente nunca deve ser anulado por uma multidão".



- Holanda



O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, classificou como "horríveis" os acontecimentos de Washington e pediu a Donald Trump que "reconheça hoje Joe Biden como o futuro presidente".



- Brasil



Mais uma vez na contramão das reações mundiais, o presidente Jair Bolsonaro, um aliado de Trump, evitou criticar a violência provocada no Congresso pelos partidários de seu colega americano e se mostrou compreensivo quanto às acusações de fraude eleitoral que motivaram os distúrbios.



Houve "muitas denúncias de fraude" nas eleições, afirmou Bolsonaro.



Twitter