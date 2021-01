A Europa deve "fazer mais" diante de uma "situação alarmante" criada pela circulação na região de uma nova variante mais contagiosa do coronavírus, inicialmente detectada no Reino Unido - alertou a direção regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (7).



"As medidas de base, que todos conhecemos, devem ser intensificadas para baixar a transmissão, aliviar nossos serviços contra a covid-19 e salvar vidas", disse o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, em conversa on-line com a imprensa.