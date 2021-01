Ataque à Democracia

Cenas de caos foram registradas na capital dos Estados Unidos ontem após apoiadores do presidente Donald Trump, inflados por ele, invadirem o Capitólio para impedir a sessão do Congresso que confirmaria vitória de Joe Biden. No confronto com a polícia, uma manifestante foi baleada e morreu. Políciais usaram gás lacrimogêneo para retirar os invasores, obrigando congressistas a se trancarem. O vice-presidente Mike Pence foi retirado do local. Nas ruas em torno do Capitólio uma multidão vinda de todo o país, acreditando que a eleição foi fraudada, foi dispersada pela Guarda Nacional e pelo toque de recolher decretado pela prefeita da capital. A invasão foi condenada por democratas e republicanos. Biden denunciou tentativa de golpe e exigiu que Trump deixasse a Casa Branca. Depois disso, o republicano gravou vídeo pedindo que manifestantes voltassem para casa. Democratas falam em impeachment. Houve várias prisões.