Democratas retomam o controle do Senado

Jon Ossoff foi declarado vencedor, derrotando o republicano Perdue (foto: Jim Watson/AFP)





O democrata Jon Ossoff conquistou a vitória no segundo turno para o Senado da Geórgia, projetaram as emissoras americanas ontem, garantindo ao seu partido o controle do Câmara Alta. Ossoff derrotou o senador republicano David Perdue com uma margem de quase 25 mil votos, ou 0,56%, com 98% dos votos apurados, de acordo com projeções da NBC e ABC.





Sua vitória, depois que o colega democrata Raphael Warnock derrotou a republicana Kelly Loeffler em um segundo turno paralelo na terça-feira, deu a ambos os partidos 50 assentos no Senado. Warnock é o primeiro negor a se eleger ao Senado pela Geórgia. Com a Câmara Alta igualmente dividida, a vice-presidente democrata eleita Kamala Harris terá o voto de minerva, dando aos democratas o controle do Senado e da Câmara dos Representantes, onde o partido confirmou maioria.





O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou ontem a provável vitória dos democratas nas eleições do Senado da Geórgia, um resultado que deve lhe dar o controle do Congresso, e comprometeu a agir com espírito de "unidade". “É hora de virar a página. Os americanos estão pedindo ação e desejam unidade, e estou mais otimista do que nunca de que conseguiremos isso”, afirmou, em um comunicado divulgado antes do tumulto no Capitólio.



Raphael Warnock é o primeiro negro eleito senador pela Geórgia (foto: Elijah Nouvelage/AFP - 24/10/20)



Biden parabenizou o reverendo Raphael Warnock pela vitória no segundo turno da disputa por uma das vagas da Geórgia no Senado americano. Em nota divulgada pela equipe de transição de governo, o democrata mostrou otimismo: "parece que sairemos da eleição de ontem com a liderança democrata na Câmara e no Senado", declarou Biden. O presidente eleito disse que ficaria satisfeito em poder trabalhar com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o possível líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, mas que também está determinado a "tentar trabalhar com pessoas de ambos os partidos".





"Há muito que digo que o projeto de lei de alívio bipartidário da COVID-19 aprovado em dezembro era apenas um sinal", disse Biden, em referência ao pacote fiscal de US$ 900 bilhões assinado na última semana de 2020 pelo atual presidente, Donald Trump. "Precisamos de ação urgente sobre o que vem a seguir, porque a crise da covid-19 atinge os Estados vermelhos e os Estados azuis", acrescentou, mencionando as cores dos dois partidos rivais.