O Twitter ameaçou nesta quarta-feira suspender permanentemente de sua plataforma o presidente americano, Donald Trump, que teve sua conta na rede social bloqueada por 12 horas por incitação à violência e um vídeo com apoiadores removido, além de ter recebido uma ordem para apagar três tuítes que violavam as normas da rede.



"Como resultado da situação violenta sem precedentes e em curso em Washington, DC, pedimos a remoção de três tuítes de @realDonaldTrump publicados hoje, por repetidas e graves violações da nossa política de integridade cívica", fundamentou o Twitter em uma publicação. "Se as postagens não forem apagadas, a conta permanecerá bloqueada."



