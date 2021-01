Senado americano volta a se reunir para certificar vitória de Biden

Segurança foi reforçada para a realização da sessão nos Estados Unidos (foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Senado dos EUA voltou a se reunir nesta quarta-feira e retomou o processo de certificação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais, depois que uma multidão invadiu o prédio do Congresso em protesto contra a derrota do presidente Donald Trump."Ao nos reunirmos novamente nesta câmara, o mundo voltará a ser testemunha da resiliência e força da nossa democracia", disse o vice-presidente Mike Pence ao retomar a sessão."Para aqueles que causaram estragos em nosso Capitólio hoje, vocês não venceram. A violência nunca vence, a liberdade vence", assinalou. "E esta ainda é a casa do povo."