Uma mulher baleada nesta quarta-feira (6) no Capitólio dos Estados Unidos, onde apoiadores do presidente Donald Trump causaram estragos por várias horas, morreu, disse à AFP a porta-voz da polícia Alaina Gertz.



O chefe da Polícia de Washington, Robert Contee, informou em entrevista coletiva que uma investigação foi aberta, sem dar detalhes sobre as circunstâncias da tragédia.