Certificação da vitória de Biden será retomada esta noite

A presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi, disse que os legisladores retomarão a contagem dos votos dos delegados nesta quarta-feira (6) assim que o Capitólio estiver seguro, depois que o processo de certificação precisou ser interrompido, quando apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o prédio.



"Nós decidimos que devemos prosseguir esta noite assim que o Capitólio estiver liberado para uso", disse Pelosi em uma carta aos colegas, depois de informes de que a polícia mantém a segurança do prédio e que os apoiadores de Trump foram retirados.



A líder democrata na Câmara Baixa tachou a invasão dos ativistas pró-Trump no Capitólio de um "ataque vergonhoso" contra a democracia americana, mas assegurou que isto não pode dissuadir os legisladores de sua responsabilidade em validar a eleição de Joe Biden".