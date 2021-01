Dow Jones fecha com recorde enquanto Congresso era invadido por apoiadores de Trump

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta quarta-feira (6), com o Dow Jones batendo um novo recorde durante o tumultuado dia político em que apoiadores de Trump invadiram o Congresso americano.



O índice Dow Jones fechou em alta de 1,44%, a 30.829,40 pontos. O tecnológico Nasdaq perdeu 0,61%, a 12.740,79 pontos, e o S&P; 500 subiu 0,57%, a 3.748,14 pontos.



O mercado nova-iorquino encerrou positivamente um dia de caos político.



As eleições ao Senado na Geórgia deram uma provável vitória aos democratas que os deixaria no controle da Câmara alta do Congresso.



Esta perspectiva tem prós e contras para o mercado: embora permitirá aos democratas implementar mais facilmente seus projetos de aumento de impostos - o que os investidores rejeitam -, também poderão aprovar uma segunda rodada de reativação orçamentária para ajudar a economia.



O Dow Jones chegou a subir mais de 2% durante o dia ao longo do processo de certificação da eleição de Joe Biden, que começou nesta quarta-feira no Congresso sem que o vice-presidente Mike Pence se opusesse, como o presidente Donald Trump tinha lhe pedido.



O índice seguiu em níveis recorde antes do fechamento, apesar do caos provocado por uma multidão de apoiadores de Trump que tomaram o Congresso de assalto.



"A volatilidade continua em 2021", resumiram os analistas da Schwab.