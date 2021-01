Presidente eleito Joe Biden qualifica de 'insurreição' a violência no Capitólio

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, denunciou nesta quarta-feira a invasão do Capitólio como uma "insurreição" e exigiu que o presidente Donald Trump fosse à televisão para por um fim ao violento "cerco".



"Neste momento, nossa democracia está sob ataque sem precedentes", disse o veterano democrata em Wilmington, Delaware, depois que centenas de apoiadores de Trump que protestam contra a derrota do republicano nas eleições invadiram o prédio do Capitólio e colocaram os legisladores do país em risco.



"Peço ao presidente Trump que vá à televisão agora para exigir o fim deste cerco", urgiu Biden. "Invadir o Capitólio, quebrar janelas, ocupar escritórios, o chão do Senado dos Estados Unidos ... ameaçar a segurança de funcionários devidamente eleitos? Não é um protesto, é uma insurreição."