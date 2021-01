Um influente grupo de lobby empresarial dos Estados Unidos pediu nesta quarta-feira ao presidente Donald Trump e a outros políticos que ajam para acabar com a ocupação do Capitólio americano por manifestantes inconformados com a derrota republicana nas eleições presidenciais.



"O caos que se desenrola na capital do país é o resultado de esforços ilegais para derrubar os resultados legítimos de uma eleição democrática. O país merece melhor", afirmou a grupo de empresários, o Business Roudtable, em um comunicado.



"O Business Roundtable apela ao presidente e a todas as autoridades relevantes para pôr fim ao caos e facilitar a transição pacífica de poder."