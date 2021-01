O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, denunciou nesta quarta-feira "cenas vergonhosas" em Washington, após partidários do presidente Donald Trump invadirem o Congresso dos Estados Unidos, e pediu uma "transição pacífica" de poder com o democrata Joe Biden.



"Cenas vergonhosas no Congresso americano. Os Estados Unidos são os defensores da democracia em todo o mundo e agora é vital que a transferência do poder seja feita de forma pacífica e ordeira", afirmou Johnson no Twitter.