Com vitórias na Geórgia, Democratas garantem controle do Senado nos EUA

Democratas Jon Ossoff e Raphael Warnock, eleitos para o Senado na Geórgia (foto: Jim Watson/AFP )

conquistou a vitória no segundo turno para o, projetaram as emissoras americanas nesta quarta-feira, garantindo ao seu partido o controle doOssoff derrotou o senador republicano David Perdue com uma margem de quase 25.000 votos, ou 0,56%, com 98% dos votos apurados, de acordo com projeções da NBC e ABC.Sua vitória, depois que o colega democrata Raphael Warnock derrotou a republicana Kelly Loeffler em um segundo turno paralelo na terça-feira, deu a ambos os partidos 50 assentos no Senado.Com a Câmara Alta igualmente dividida, a vice-presidente democrata eleita Kamala Harris terá o voto de minerva, dando aos democratas o controle do Senado e da Câmara dos Representantes.