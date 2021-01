Guarda Nacional americana é acionada para ajudar a conter protestos eleitorais

Tropas da Guarda Nacional estão sendo mobilizadas em Washington e estados vizinhos depois que manifestantes que apoiam o presidente Donald Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos nesta quarta-feira, informaram a Casa Branca e o Pentágono.



A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, afirmou no Twitter que Trump ordenou a convocação de tropas da Guarda Nacional "junto com outros serviços federais de proteção" para lidar com os distúrbios.



"Reiteramos o apelo do presidente Trump contra a violência e por protestos pacíficos", continuou McEnany, depois que manifestantes com bandeiras de Trump fecharam a legislatura dos EUA para protestar contra a vitória de Joe Biden nas eleições.



O porta-voz do Pentágono, Jonathan Hoffman, disse que toda a Guarda Nacional de Washington D.C., com 1.100 homens, foi convocada para garantir a aplicação da lei federal, enquanto os estados vizinhos de Virgínia e Maryland anunciaram que estavam enviando tropas da Guarda Nacional e da polícia estadual para a capital.