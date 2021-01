Autoridades regionais francesas pedem descentralização da gestão da vacinação

Autoridades regionais da França pediram nesta quarta-feira (6) ao Estado autorização para comprar suas próprias vacinas, após o "início caótico" da campanha de vacinação contra a covid-19 no país.



"Este início é lamentável, mas não é tarde para levantar nossa cabeça", disse Renaud Muselier, presidente da instituição que representa as regiões francesas, citado em um comunicado divulgado após um encontro entre os líderes.



Depois de criticar o lento início da campanha de vacinação na França, os presidentes regionais pedem ao governo que "não impeça as regiões que desejam de comprar vacinas e disponibilizá-las em suas redes para completar os dispositivos nacionais".



Cerca de 7.000 pessoas receberam a vacina contra a covid-19 na França desde 27 de dezembro, em comparação com as centenas de milhares de pessoas já vacinadas na Alemanha no mesmo período e mais de 1,3 milhão no Reino Unido, que começou sua campanha há quase um mês.



Os representantes regionais criticam a "gestão centralizada da crise e da campanha de vacinação" e fazem um apelo por sua "descentralização" para que o processo avance com maior velocidade.



O governo francês se comprometeu na terça-feira a acelerar a vacinação, em particular com uma mudança na estratégia para ampliar os grupos prioritários.



Pessoas com mais de 75 anos, mesmo que não vivam em lares de idosos, poderão receber a vacina este mês, assim como cuidadores acima de 50 anos que fazem atendimento domiciliar e bombeiros.



Até então, estava prevista a priorização apenas de idosos que moram em instituições e profissionais de saúde com mais de 50 anos.



Além disso, nos próximos dias, as pessoas que quiserem se vacinar e que não pertençam a nenhum desses grupos poderão se cadastrar em uma lista para marcar uma consulta.



A França atualmente recebe por semana 500.000 doses da vacina Pfizer-BioNTech. Mas também pode começar a receber mais 500.000 por mês do imunizante da Moderna, que foi autorizado nesta quarta-feira pela União Europeia.