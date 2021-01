Polícia evacua escritórios do Congresso, enquanto apoiadores de Trump protestam no Capitólio

Vários prédios de escritórios do Congresso americano foram evacuados nesta quarta-feira (6) enquanto apoiadores do presidente Donald Trump cercavam o Capitólio em protesto contra sua derrota, segundo imagens de jornalistas no local.



A polícia ordenou que os funcionários esvaziassem o edifício Cannon e outros escritórios vizinhos ao Capitólio, depois que Trump pediu a seus seguidores que se manifestassem contra a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro, o que ocorre esta tarde em uma sessão conjunta do Congresso.



"Acabo de evacuar meu escritório no Cannon", disse a legisladora republicana Nancy Mace em um tuíte. "Agora, estávamos vendo manifestantes agredindo a polícia do Capitólio". "Isso está mal. Isto não é o que somos", acrescentou.