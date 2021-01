Portugal tem recorde de 10 mil casos de covid-19 em 24h

Portugal registrou nesta quarta-feira (6) um recorde de 10.027 novos casos de coronavírus em 24 horas - anunciaram as autoridades de saúde do país, enquanto o governo reconhecia que os hospitais do país estão sob "enorme pressão".



O presidente da República, o conservador Marcelo Rebelo, teve que se isolar por algumas horas, por ter tido contato com um membro desua comitiva que testou positivo para covid-19.



O teste de diagnóstico deu negativo, de modo que o presidente conseguiu retomar sua programação normal, menos de três semanas antes do primeiro turno da eleição presidencial em 24 de janeiro, na qual ele é favorito para a reeleição.



O período oficial de campanha eleitoral começa no domingo, mas o atual presidente já havia começado a participar de uma série de debates pela televisão, cara a cara, entre os sete candidatos.



Depois de reduzir as restrições sanitárias no fim de semana de Natal, Portugal vive um ressurgimento dos casos de covid-19, assim como o aumento do número de pessoas internadas, incluindo 513 pacientes atendidos em unidades de terapia intensiva.



"Mais uma vez, vemos uma enorme pressão sobre o serviço nacional de saúde", disse a ministra da Saúde, Marta Temido, nesta quarta-feira.



Desde o início da pandemia, este país de cerca de 10 milhões de habitantes registrou 7.400 vítimas fatais do novo coronavírus.