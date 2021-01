Os congressistas republicanos que planejam apresentar objeções à certificação da vitória presidencial de Joe Biden estão apoiando uma "tentativa de golpe", disse nesta quarta-feira (6) o líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer.



"Tristemente e perigosamente uma parte do Partido Republicano acredita que sua sobrevivência política depende do apoio de uma tentativa de golpe", lamentou.



Durante uma sessão excepcional do Congresso, legisladores leais a Donald Trump alegaram fraude eleitoral contra qualquer evidência, repetindo os argumentos do presidente em fim de mandato, que se recusa a admitir sua derrota.