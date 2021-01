Estados Unidos e Sudão assinaram nesta quarta-feira (6) os "Acordos de Abraham", segundo os quais Sudão normaliza suas relações diplomáticas com Israel, informou a embaixada americana em Cartum.



"Parabenizaos o governo de transição liderado por civis pela assinatura da declaração dos Acordos de Abraham, que ajudarão o Sudão a avançar em seu trajeto de transformação para alcançar estabilidade, segurança e oportunidades econômicas", disse a embaixada no Twitter.



"O acordo permite ao Sudão, Israel e outros signatários dos Acordos de Abraham estabelecer as bases da confiança mútua e aumentar a cooperação na região", acrescentou.