Portugal registrou nesta quarta-feira um recorde de 10.000 novos casos de coronavírus em 24 horas, anunciaram as autoridades de saúde do país.



O presidente da República, o conservador Marcelo Rebelo, anunciou que entrará em isolamento porque teve contato com uma pessoa que testou positivo para covid-19.



O país organizarão eleições presidenciais em 24 de janeiro e Rebelo é o favorito.