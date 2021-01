Democrata Ossoff reivindica vitória na eleição para o Senado na Geórgia

O candidato democrata Jon Ossoff reivindicou nesta quarta-feira a vitória na segunda disputa para o Senado celebrada na terça-feira na Geórgia, um triunfo que, se confirmado, dará o controle da Câmara Alta ao partido do presidente eleito, Joe Biden.



"Geórgia, muito obrigado pela confiança depositada", afirmou Ossoff.



A imprensa americana, no entanto, ainda não atribuiu a vitória ao democrata na disputa contra o senador republicano David Perdue.



Na outra eleição de terça-feira, o democrata Raphael Warnock, 51 anos, derrotou a republicana Kelly Loeffler, uma empresária de 50 anos que havia sido nomeada senadora em dezembro de 2019, de acordo com a imprensa americana.



Caso a vitória de Ossoff seja confirmada no estado sulista tradicionalmente conservador, o golpe seria muito duro para o Partido Republicano, que em dois meses perderia a Casa Branca e o controle do Senado.



Biden poderia contar com maioria nas duas Câmaras do Congresso para levar adiante suas políticas.



Nesta quarta-feira, os congressistas se reunirão para registrar formalmente os votos do Colégio Eleitoral das eleições presidenciais de novembro (306 para Biden, 232 para Donald Trump).