Incêndio em lar de idosos deixa um morto e 18 feridos na Espanha

Uma mulher de 89 anos morreu e outros 18 idosos foram hospitalizados, alguns com queimaduras graves, após um incêndio em um lar de idosos em Sevilha, sul da Espanha, informaram os serviços de emergências.



O incêndio, que começou na noite de terça-feira, foi combatido pelos bombeiros e pela polícia local em um primeiro momento, e depois chegaram médicos e socorristas para resgatar 78 residentes, que foram realojados, segundo um comunicado.



"Uma mulher de 89 faleceu no incêndio (...). Dezoito idosos foram hospitalizados, cinco deles em estado grave com queimaduras", afirmaram os serviços de emergências.



Os bombeiros acreditam que o incêndio começou no segundo andar por motivos ainda desconhecidos. "O fogo e a fumaça do segundo andar levaram a fumaça ao terceiro andar, dificultando o trabalho de extinção e resgate das pessoas afetadas", apontaram.



Efetivos das polícias local e nacional transferiram os evacuados dos andares afetados para as escadas de emergência, e de lá para o exterior do imóvel afetado.



"A transferência exigiu um esforço adicional por tentar conservar a temperatura dos residentes com mantas e que fossem transferidos um a um em cadeiras de rodas", explicaram.



Os idosos foram levados em nove ônibus para as instalações do Palácio dos Esportes da cidade, antes de serem realojados em outras duas casas de repouso e alguns deles com suas próprias famílias.



Segundo seu site, a residência Santa Justa é uma entidade privada com espaço para 166 residentes.