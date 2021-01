Mais de 600 jornalistas morreram por covid-19 desde março de 2020, diz ONG

Mais de 600 jornalistas morreram de covid-19 em todo mundo, sendo mais da metade deles na América Latina - alertou esta semana a organização suíça Press Emblem Campaign (PEC), que pede a vacinação prioritária dos profissionais da imprensa.



Esta organização com sede em Genebra afirma, porém, que não é possível diferenciar os jornalistas contaminados pelo novo coronavírus no exercício de seu trabalho e aqueles que se infectaram em suas vidas privadas.



"Devido à sua profissão, os jornalistas que saem para informar estão particularmente expostos ao vírus. Alguns deles, especialmente 'freelancers' e fotógrafos, não podem trabalhar apenas de casa", disse o secretário-geral da PEC, Blaise Lempen, em um comunicado.



Por esse motivo, a organização pede que os jornalistas sejam tratados como trabalhadores da linha de frente e tenham prioridade na vacinação, se assim solicitarem.



De acordo com as estatísticas desta ONG, 602 jornalistas morreram de covid-19 desde março de 2020.



A América Latina lidera a lista com mais da metade das vítimas (303 mortes). Na sequência, estão Ásia, com 145 mortes, à frente de Europa (94), América do Norte (32) e África (28).



O Peru é o país com o maior número de mortes (93), segundo sua Associação Nacional de Jornalistas. O Brasil ocupa o segundo lugar, com 55 vítimas, à frente de Índia (53), México (45), Equador (42) e Bangladesh (41).



Nos Estados Unidos, houve 31 óbitos por covid-19 nos meios de comunicação, ainda de acordo com a ONG.



A Itália é o país europeu mais afetado, com 37 jornalistas mortos. Na França, cinco mortes por covid-19 foram relatadas na categoria, segundo o comunicado.



O número real de vítimas no mundo é certamente maior, segundo a PEC, porque, às vezes, não se especifica a causa da morte, ou o óbito não é anunciado. E, em alguns países, não há informação confiável a esse respeito.



A contagem da PEC se baseia em informações dos veículos de comunicação locais, de associações (ou federações) nacionais de jornalistas e dos correspondentes regionais da organização.



A ONG faz um levantamento do número de jornalistas mortos no mundo a cada ano e, desde o início da pandemia, também registra aqueles mortos por covid-19.



A pandemia do novo coronavírus deixou pelo menos 1.869.674 mortos no mundo desde que o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) na China informou o aparecimento da doença, em dezembro de 2019, conforme balanço da AFP elaborado nesta quarta-feira (6), com base em fontes oficiais.



Desde início da pandemia, mais de 86.395.630 pessoas contraíram a covid-19. Deste total, pelo menos 53.992.400 se recuperaram, segundo as autoridades.



Estes números se baseiam nos relatórios comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país e excluem as correções feitas "a posteriori" pelos diferentes organismos, como na Rússia, na Espanha, ou no Reino Unido.



Desde o começo da atual crise sanitária, o número de testes realizados aumentou consideravelmente, e as técnicas de rastreamento de contato melhoraram, o que levou a uma alta nas infecções declaradas.



Ainda assim, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma parte da totalidade de contágios. Os casos menos graves, ou assintomáticos, continuam sem serem detectados.