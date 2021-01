EUA tem novo recorde de mortes diárias por covid-19 (Johns Hopkins)

Os Estados Unidos registraram novo recorde de mortes por covid-19 em 24 horas nesta terça-feira, com mais de 3.930 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, centro de referência no assunto.



Ao mesmo tempo, o país contabiliza mais de 250 mil novas infecções, de acordo com a contagem feita pela AFP dos números da universidade, que são continuamente atualizados.



O número de pessoas hospitalizadas também atingiu um nível sem precedentes desde o início da pandemia, com mais de 131.000 pacientes ocupando leitos devido ao coronavírus, de acordo com dados do Covid Tracking Project. A situação é particularmente preocupante no sul e no oeste do país.



Sobrecarregados, os serviços de emergência da cidade de Los Angeles começaram a racionar oxigênio e leitos. Eles também estão pedindo aos paramédicos que não transportem mais certos pacientes com parada cardíaca para hospitais com quase zero de chance de sobrevivência.



O recorde anterior de mortes em um dia foi registrado há seis dias, com mais de 3.920 mortes.



Os Estados Unidos enfrentaram uma recuperação dramática da epidemia desde o outono. Desde o final de novembro, o número de mortes diárias aumentou dramaticamente: agora excede quase consistentemente 2.000 ou mesmo 3.000 mortes por dia (exceto nos fins de semana, quando os aumentos são mínimos). As festas de fim de ano devem piorar a situação.



O país, cujas restrições dependem das autoridades locais, aposta todas as fichas na campanha de vacinação nacional, iniciada em meados de dezembro, para superar a pandemia. Até agora, menos de 2% da população foi imunizada e 4,8 milhões de pessoas receberam a primeira injeção.



Na terça-feira, o presidente eleito Joe Biden, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, conversou com sua futura equipe encarregada da crise de saúde. "Várias opções" foram debatidas para acelerar a distribuição da vacina, incluindo a possibilidade de "aumentar o papel do governo federal", segundo nota.