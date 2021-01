Trump falará em comício na quarta-feira em Washington DC

O presidente americano, Donald Trump, confirmou que vai falar na quarta-feira (5) em um comício, em Washington, convocado por seus simpatizantes para protestar contra a certificação no Congresso dos resultados das eleições presidenciais de 2020.



"Falarei no SAVE AMERICA RALLY [Comício Salvemos os Estados Unidos da América] amanhã", tuitou o presidente, que se recusa a aceitar a derrota para o democrata Joe Biden nas eleições de 3 de novembro.



Trump anunciou que tomará a palavra às 11h locais (13h de Brasília) na explanada situada ao sul da Casa Branca.



"Cheguem cedo, as portas abrem às 07h00. GRANDES MULTIDÕES!", acrescentou.



O presidente eleito, Joe Biden, informou por sua vez que discursará após uma reunião com sua equipe econômica em seu reduto em Wilmington, Delaware.



Mais de dois meses após as eleições, Trump ainda não reconheceu a vitória de Biden, alegando uma fraude maciça sobre a qual não apresentou provas.



Seus argumentos têm sido refutados por funcionários eleitorais e os tribunais, inclusive pela Suprema Corte, mas semearam dúvidas em parte do eleitorado republicano.



Desde esta terça-feira, vários de seus seguidores chegam à capital americana.



Dezenas de legisladores republicanos da Câmara de Representantes e do Senado permanecem fiéis a Trump e prometeram fazer ouvir suas reivindicações no mesmo Capitólio onde o Congresso se reunirá para certificar na quarta-feira o voto dos delegados: 306 para Joe Biden, 232 para Donald Trump.



Suas objeções não impedirão o procedimento, mas poderiam atrasá-lo.



Biden assume a Presidência em 20 de janeiro.