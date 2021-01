Wall Street fecha em alta à espera de resultados eleitorais na Geórgia

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (5), recuperando parte do terreno perdido na véspera, enquanto os mercados prendem a respiração à espera dos resultados da eleição-chave ao Senado na Geórgia, que determinará qual partido controlará o Congresso americano.



Segundo os resultados provisórios no fechamento, o principal índice da bolsa, Dow Jones, subiu 0,55%, a 30.391,60 pontos, enquanto o Nasdaq - de predomínio tecnológico - subiu 0,95%, a 12.818,96 pontos. O índice ampliado S&P; 500 - das 500 maiores empresas - subiu 0,71%, a 3.726,86 pontos.



Devido à incerteza dessa votação, a bolsa despencou na segunda-feira, com uma queda de mais de 1,2% dos três índices.



Os investidores não perdem de vista esta eleição-chave de senadores que determinará a orientação do Congresso, afirmaram analistas do Wells Fargo.



Se os dois candidatos democratas conquistarem os assentos neste estado sulista que costumava ser conservador, o partido do presidente eleito, Joe Biden, controlará tanto a Câmara de Representantes quanto o Senado.



"O melhor comentário que podemos fazer é não prestar muita atenção" à interpretação dos mercados nesta terça, resumiu Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.



Os resultados, que se antecipam apertados, podem demorar vários dias.



Dez dos onze setores do S&P; 500 estavam no azul, liderados pelo de energia (+4,53%), depois de os preços do petróleo dispararem após um acordo da OPEP+ sobre as cotas de produção.



Por outro lado, o bom comportamento do índice de atividade manufatureira (ISM) nos Estados Unidos em dezembro, que teve seu registro mais alto de 2020, também impulsionou a moral dos investidores.



No mercado de obrigações, o rendimento de dez anos dos bônus do Tesouro subiu a 0,9499%, dos 0,9132% de segunda-feira.